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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü

İHA

Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalarda başarı sağlamaya devam ediyor. Gençler Adana’da düzenlenen turnuvada 2 altın 1 bronz madalya aldı.
Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalarda üstün başarı sağlamaya devam ediyor. Gençler Adana’da düzenlenen turnuvada 2 altın 1 bronz madalya aldı. Gençliğe yatırımlarıyla kamuoyunun takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, bünyesindeki onlarca AK Ev Spor Salonundaki binlerce genci hem sportif faaliyetlere yönlendiriyor hem de gençlere milli ve manevi değerler aşılıyor. Spor salonlarında eğitim alan gençler katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılarla Eyyübiye’nin yüz akı olmaya devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi sporcularından Savaş Öğüş 52 kilogramda birincilik madalyası alırken aynı kiloda yarışan Misbah İsmail ise bronz madalya aldı. Gençler 55 kilogramda Selahaddin Sürmeli de rakiplerini bir bir geride bırakıp, altın madalyanın sahibi oldu.
Alınan sonuçlarla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Gençlerimize yatırımlarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Bir yandan yeni yapılan gençlik merkezleri diğer yandan Ak Ev Spor Salonları ile gençlerimizin her zaman hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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