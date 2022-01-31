Şanlıurfa’da hız tespit göstergelerini yaygınlaştırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Akıllı Ulaşım Stratejileri” kapsamında yaygınlaştırdığı radarlı hız tespit göstergeleri ile kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hız kaynaklı üzücü kazaların ve can kayıplarının yaşanmaması adına bir uyarı mahiyeti gören hız tespit göstergelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Şube müdürlüğünce kentin en işlek 15 bulvarına radarlı hız tespit göstergeleri yerleştirildi. Kent genelinde kazaların minimuma indirilmesi amacıyla montajı yapılan radarlı hız tespit göstergeleri ile tüm araçların anlık hızı son teknoloji sensörler aracılığıyla tespit edilerek hız sınırının aşılması durumunda sürücüler LED ekranlar ile uyarılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Çevik Kuvvet Kavşağı, Mehmet Hafız Bulvarı, Çardaklıkaya Bulvarı, İpekyol Mardin Geliş istikameti, Karayolları Mardin Geliş istikameti, Akabe Gaziantep geliş güzergahı, Akabe, Diyarbakır geliş istikameti, Kuyubaşı Kavşağı, İpekyol Şehitlik geliş güzergahı, Karayolları Abide geliş istikameti, Balıkayağı Bulvarı, Sırın Çevre Yolu ile Seyrantepe bölgesinde radarlı hız tespit göstergelerinin montajı tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.