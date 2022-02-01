Yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı, yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın ilçenin Esmerçayır Mahallesi Şükrü İzol heykeli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre içinde yabancı uyruklu bir ailenin oturduğu öğrenilen dairenin mutfağında elektrik kontağındna kaynaklı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangında, dairenin mutfağında hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.