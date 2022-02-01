Bir gecede 10 iş yerini soyan şüpheli kamerada

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, bir kişinin camını kırıp girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyrantepe Mahallesi´nde dün, kimliği belirsiz kişi Maşuk Çarşısı´nda camlarını kırıp girdiği 10 iş yerinden hırsızlık yaptı. Şüpheli, bilgisayar, telefon, para ve gıda çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri, durumu fark edip polise haber verdi. Hırsızlık yaparken, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-01 13:27:08



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