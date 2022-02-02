Şanlıurfa engelliler takımı potada galip geldi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Türk Silahlı Kuvvetler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile karşılaştığı maçta galip geldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türk Silahlı Kuvvetler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Takımı, rakibi Türk Silahlı Kuvvetler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında üstün bir performans sergiledi.
Son periyotta rakibi ile berabere kalan Şanlıurfa ekibi uzatmalarda gülen taraf oldu rakibini 9291 yenen Şanlıurfa ekibi sahadan galip ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.