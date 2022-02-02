Şanlıurfa’da öğrencilerin başarısı için okullarda güvenliği artırılacak

Şanlıurfa’da eğitim öğretim hizmetlerinin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesine yönelik uygulanan planlar ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, alınan tedbirler, yapılan yatırımlar ve tüm çabalardaki asıl amacının çocukların başarı seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.



Şanlıurfa'daki okullarda güvenlik kameralarının sistemine entegre edilmesi, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamındaki çalışmalar, okul çevrelerindeki satış noktalarının, internet kafeler ve benzeri yerlerin sürekli kontrol ve denetime tabi tutulması, salgından korunma tedbirleri, okul geçitlerinde yaya yolları, hız kesici tümsekler ve eksik trafik levhalarının tamamlanması gibi tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar da alınacak tedbirler hakkında görüşlerini ifade ederek, talepleri dile getirdiler.



Vali Abdullah Erin başkanlığında, Vali Yardımcısı Yasin Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri ve okul aile birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 20212022 eğitim öğretim yılı ilk yarısında uygulanan ve önümüzdeki dönem için planlanan tedbirler değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’un, 20212022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde alınan güvenlik, sağlık, servis araçlarına yönelik denetimler hakkında bilgi verdiği toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Okul idarecilerinin, okul çevresinde alınacak tedbirleri ve uygulanacak önlemleri başka kurum kuruluşların almasını beklememesini isteyen Vali Erin, konuların sürekli takip edilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kaymakamlıklarla koordine halinde olunmasını rica etti. Türkiye’nin en genç ve öğrenci sayısı en fazla olan şehirlerinin başında gelen Şanlıurfa’da 3 bin 67 okulda 24 bin 897 derslik, 35 bin 889 öğretmen ve 893 bin 926 öğrenci bulunduğunu hatırlatan Vali Erin, 80 bin civarında öğrencinin taşımalı eğitim ile okula ulaştığını ifade etti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle uzun bir süre uzaktan eğitim yöntemine gidildiğini ancak bu yıl salgın tedbirlerine riayet etmek suretiyle okulların dönem sonuna kadar açık tutulmaya çalışıldığını anımsatan Vali Erin, çocukların huzur ve güven ortamında okula ulaşmaları ve aynı şekilde evlerine dönmelerini sağlamanın elzem olduğunu söyledi. Okul çevrelerindeki trafik risk analizlerine dikkat çeken Vali Erin, okul idarecileri ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içerisinde bu konuyu tekrar değerlendirmelerini istedi.

Eğitim için yapılan yatırımlar, alınan önlemler ve çalışmaların esas hedefinin, geleceğimiz olan çocukların başarısını temin etmek olduğunu kaydeden Vali Erin, eğitim camiası dışındaki herkesin bu konuda elinden gelen desteği verdiğini ancak tüm yükün öğretmenlerin omzunda olduğunu hatırlatarak, “Yeni okular, kampüsler, spor tesisleri yapacağız. Ama iş sadece bununla bitmiyor. Sadece iyi sınıflar, teknolojik cihazlar temin etmek yetmiyor. O çocukları kendi çocuklarınız yerine koyup, başarısını gün gün takip etmezseniz, yönlendirmezseniz, sorup peşine düşmezseniz sadece sayılardan ibaret çocuklar olur. Ama bu sadece sayılardan ibaret bir mesele değil. Her bir çocuğumuz bir dünyadır, bir değerdir. İnsanlığa, Urfa’ya, dünyaya katkı sunacak cevherler var içlerinde. O cevherleri keşfetmek öğretmenlerimizin elinde.” diyerek, bir milyona yakın öğrencinin olduğu bir şehirde gelecek planlamasının olmasının önemine işaret etti.

Okullardaki güvenlik kameralarının sistemine entegre edilmesi, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamındaki çalışmalar, okul çevrelerindeki satış noktalarının, internet kafeler ve benzeri yerlerin sürekli kontrol ve denetime tabi tutulması, salgından korunma tedbirleri, okul geçitlerinde yaya yolları, hız kesici tümsekler ve eksik trafik levhalarının tamamlanması gibi tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar da alınacak tedbirler hakkında görüşlerini ifade ederek, taleplerini dile getirdiler.

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