Şanlıurfa´da 10 kaçak göçmen yakalandı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, jandarma ekiplerine bildirdi. Afganistan uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-02 12:54:17



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