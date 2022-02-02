Şanlıurfa´da 10 kaçak göçmen yakalandı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Hilvan karayolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yabancı uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenler, Şanlıurfa İl Göç İdaresine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.