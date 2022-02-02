Beyazgül, kuyumcular çarşısı esnafıyla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Özdiker Kuyumcular Çarşısı esnafı ile bir araya gelerek esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan ve acele kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilen Özdiker Kuyumcular Çarşısı ile ilgili esnafların talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül bölgede sürdürülen kamulaştırma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özdiker Çarşısı esnafı ile yapılan görüşmeye Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Beyazgül, esnafın talep ve önerilerini tek tek dinledi. Bölgede yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler de aktaran Beyazgül tarih ve kültür şehri Şanlıurfa’da tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

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