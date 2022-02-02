Şanlıurfa Büyükşehir voleybol takımı şampiyon oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Gençler Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor takımı karşısında galip gelerek ligin şampiyonu oldu.
TVF Gençler Ligi’nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol Takımı, Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor Genç Erkekler Voleybol takımı karşısında sergilediği üstün performansla fileden galip ayrıldı.
Şanlıurfa ekibi 1. sette 2510, 2. sette 2510 kalırken 3. sette rakibine fark atarak fileden 2518 sayı ile galip geldi. Şanlıurfa Fırat Gençlik Spor takımını 30 yenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Gençler Ligi’nde 10 maçtan 9 galibiyet alarak ligin şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol takımı, bir üst lig olan Türkiye Voleybol Şampiyonasında mücadele verecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.