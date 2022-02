Şanlıurfa’da gençler robotik kodlama öğreniyor

Can Baytak karikatürleri (Şubat 2022)

Karaköprü Belediyesi, gençler için geleceğin dili ve mesleği olarak gösterilen Robotik Kodlama Kursu ile stem, kodlama ve basit yazılım eğitimi vererek gençlerin teknoloji ve yazılımla tanışmasını sağlıyor.

Eğitime her zaman destek veren Karaköprü Belediyesi, gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi’nde açılan kursta gençlere sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, ‘Robotik Kodlama eğitim programı sunuluyor yeni nesil yazılımcılarının yetişmesine de olanak sağlanıyor. Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde gençler algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor.



Robotik Kodlama kursunu ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kurstaki gençlerle ve eğitmenleriyle bir süre sohbet edip eğitimler hakkında bilgi aldı. Baydilli gençlere, “Bizim amacımız bu bilim merkezini kurarken de gençlerin burada faydalanıp teknolojiyle ve bilimle tanışmasıdır. Geleceği teknoloji ve yazılım şekillendirecek ve biz de bu alanlarda kendini yetiştirmek isteyen gençlere yardımcı olmalıyız. İnşallah bu robotik kodlama kursu ve açacağımız İHA Okulu ile birlikte gençlerimiz teknolojiyle daha fazla uğraşacak, kullanımından ziyade üretim anlamında da yetiştirileceklerdir. Tüm gençlerimize derslerinde, eğitimlerinde başarılar diliyorum” diyerek onların istekli ve azimli olmaları durumunda gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.



Robotik Kodlama Kurs Eğitmeni Gamze Nur Sucu ise amaçlarının gençlerin teknoloji ile daha fazla iç içe olması ve öğrenmesi olduğunu kaydederek, “Burada gençlerimize nesne tabanlı ve blok tabanlı kodlama eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz de severek ve heyecanla kursumuza geliyor ve öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız bu eğitimlerle gençlerimizi Teknofest’e hazırlamak ve gelecekte bu mesleklerde başarılı olmalarına katkı sağlamaktır. Çok güzel imkanları bize sağlayan Başkanımız Metin Baydilli’ye teşekkür ediyorum” dedi.



Kursta eğitim gören gençler de ilgilendikleri stem ve kodlama konusunda bu eğitimi veren, imkan sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler. Stem ve Robotik Kodlama Kursu Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi’nde hafta içi her gün devam edecek.

