Şanlıurfa’da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da merkezse bağlı mahallelerde araçların içeresinden parçalarını çalan 3 kişilik çete çökertildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaklaşık 10 aracın içerisinden akülerini çalan 3 hırsız şüphelisi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.