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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

İHA

Şanlıurfa’da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

Şanlıurfa’da merkezse bağlı mahallelerde araçların içeresinden parçalarını çalan 3 kişilik çete çökertildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaklaşık 10 aracın içerisinden akülerini çalan 3 hırsız şüphelisi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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