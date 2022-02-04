Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da park halindeki araçlardan akü çalan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet ekipleri, kent merkezinde son bir hafta içerisinde park halindeki araçların aküleri çalınınca çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., M.K. ve T.Y. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları aküleri düşük fiyata satmak isterken yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-04 12:31:34



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