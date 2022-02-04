Canpolat ile projeler yükseliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında bulunan projeler bir bir yükseliyor.

Canpolat’ın girişimleriyle Sancaktar Mahallesi’nin yıllardır ihtiyaç duyduğu çok amaçlı sosyal tesis, semt pazarı, park, zabıta karakolu ve cami alanı bulunan Komplekste inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin ihtiyacına karşılık verecek olan projede sona yaklaşılırken, duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Sancaktar Mahalle Muhtarı İbrahim Açar ise 10 yıldan bu yana bekledikleri hizmetin Canpolat ile hayata geçirildiğini aktardı. Uzun süreden bu yana beklenen hizmetin mahalleye kazandırıldığını kaydeden Muhtar Acar, “Semt pazarımız, taziye yerimiz yoktu. Biz bunu dile getirdik. Sağ olsunlar 5 bin 600 metrekare alanı bize tahsis ettiler. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi.

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