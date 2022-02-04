Eyyübiye Belediyesi vatandaşlara kandil simidi ikram etti

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programla, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıttı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programla, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıttı. Mübarek kandil gecesi dolayısıyla ilçenin en uğrak iki noktası olan Balıklıgöl Dergah platosu ile Eyüp Peygamber camisine akın eden vatandaşlara kılınan namaz sonrası, kandil simidi, gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, aynı anda iki noktada binlerce kişiye ikramda bulundu. kandilin ruhuna uygun vatandaşlara ikramda bulunan ekipler, vatandaşların duasını aldı.

Yatsı Namazı çıkışı karşılaştıkları ikramlar karşısında oldukça mutlu olan vatandaşlar yaptıkları açıklamada Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür edip,” Allah razı olsun. Böylesine özel ve güzel günlerde bu mübarek günlerde bunlar güzel şeyler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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