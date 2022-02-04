Mardin'de yakalanan YPG'li terörist Şanlıurfa'ya getirildi

Şanlıurfa'dan kaçtığı Mardin'de yakalanan terör örgütü YPG üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Suriye'de terör örgütü YPG'ye katılan yabancı uyruklu V.H.'nin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Yakalanacağını anlayınca Mardin'e kaçarak izini kaybettirmeye çalışan terörist, jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu Mardin'de yakalanarak Şanlıurfa'ya getirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.