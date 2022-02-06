FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser A.A.’nın Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldiği yönünde bilgi alan Muratlı Karakol Komutanlığı ekipleri, fiziki takip başlattı. Şahsın kırsaldaki bir eve gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda A.A. isimli şahıs yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, buradan da Şanlıurfa Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.