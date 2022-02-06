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Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

DHA

Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada


Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, apartmana giren 2 hırsızlık şüphelisinin, daire kapılarının önlerinden ayakkabıları çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 
Doğukent Mahallesi'ndeki apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki ayakkabıları çaldı. Yüzlerini gizleyerek, hırsızlık yapan 2 kişinin ayakkabı çaldıkları anlar ise binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Evlerinin önünde bıraktıkları ayakkabılarının çalınmasına tepki gösteren Edibe Yalçın, apartmandan 8 çift ayakkabı çalanların bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası kayıtları üzerinden hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-02-06 13:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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