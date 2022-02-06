Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: 0-1

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Ateş, Çağrı YıldırımŞANLIURFASPOR: Tolgahan Caner, Muhammed Enes (Dk.56 Taner Gümüş), Ferhan (Dk.69 Burak), Erkan, Feyyaz, Sinan, Dilaver, Mustafa Durak (Dk.69 Muhammed Samed), Fırat (Dk.80 Hüseyin), Muhammed RaşitKIRKLARELİSPOR: Mehmet Cinpir Canberk, Ümit Can (Dk.73 Çağrı), Furkan (Dk.89 Enes), Serhat, Mustafa Çakır, Ferhat, Emre Balkı (Dk.73 Harun), Emre Keleşoğlu, Berat (Dk.82 Muhammet Yeşil), DavutSARI KARTLAR: Muhammed Enes, Muhammed Raşit, Ferhan (Şanlıurfaspor) Mehmet Cinpir, (Kırklarelispor)GOLLER: Dk. 77 Emre Keleşoğlu (Kırklarelispor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor´a 1-0 mağlup oldu. 77'nci dakikada Harun´un pasıyla kale önünde bulaşan Emre Keleşoğlu, plase vuruşla topu ağlara yolladı ve takımına 3 puanı kazandırdı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-06 15:06:02



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