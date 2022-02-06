Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerinde SiverekÇermik karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahri A. İdaresinde ki 63 ABB 623 plakalı minibüs ile Serzat A. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza her 2 araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar meydana geldi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle SiverekÇermik karayolu bir müddet trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle kara yolu tekrardan trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.