Şanlıurfa’da üretilen Türkovac aşısı il merkezinde uygulanmaya başlandı

Üretim tesisi Şanlıurfa’da bulunan yerli aşı Türkovac, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.
Türkiye'nin yerli Covid19 aşısı Türkovac'ın yeni serileri Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılmaya başlandı. Üterim merkezi Şanlıurfa’da bulunan aşı, bugün itibariyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Solmaz salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’da üretilen milli aşımız Türkovac'ı bekleyen vatandaşlarımız, bu günden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını yaptırabilir. Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.