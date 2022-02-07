Koyunu aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüler

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek-Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan 63 ET 155 plakalı aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-07 14:09:44



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