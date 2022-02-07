Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolu Başören Mahallesi yakınlarında otomobillerine çarpan araçtan inen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölen Murat Yılmaz (52) ve İbrahim Kızılok'un (30) katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan M.A.Ö., B.K. ve Y.B.'nin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.Ö. ve B.K. tutuklanırken, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.