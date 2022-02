Baydilli mesaiye sokaklarda başladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli geleneksel sabah gezilerini sürdürüyor. Baydilli, sabah mesaiye Mehmet Hafız Bulvarı ve Ali Baba Mahallesini gezerek başladı.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde ve Ali Baba Mahallesinde yaptığı yürüyüşle başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip giderilmesi yönünde talimat verdi. Karaköprü'ye hizmetin en iyisini sunmak için çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Başkan Baydilli, nüfusu her geçen yıl katlanan ilçeye hizmet etmenin zorluğunu aşmak için uğraştıklarını kaydetti.

Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp ilçemizi adım adım geziyoruz. Çünkü her geçen yıl nüfusumuzda önemli bir artış oluyor ve sorumluluğumuz artıyor. Karaköprü nüfusumuz 252 bin kişiye ulaştı ve artık daha fazla ihtiyaç hasıl oldu. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak ve sorunları gidermek için çok çalışmak zorundayız. Bizim tek işimiz Karaköprü'yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Bunun için çalışan tüm personelimize, mesai arkadaşlarımıza ve bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Baydilli alan gezilerinde yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not alıyor.

