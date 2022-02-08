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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da yeni turizm projesi için imzalar atıldı

İHA

Şanlıurfa'da yeni turizm projesi için imzalar atıldı

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle paydaş kurumların işbirliğinde hazırlanan, şehrin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik projelerin tanıtımı ve protokol imza töreni valilik toplantı salonunda yapıldı.
Şanlıurfa’nın kültürel, tarihi ve turistik alanlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve turizmden hak ettiği payı almasını hedefleyen projelerin tanıtımı ve protokol imza törenine; Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
Tarihi alanları modern imar planıyla yeniden şekillendirecek ve turizm destinasyonuna dâhil edecek Güney Turizmi Projesi, Halilürrahman gölü ve çevresini yeniden düzenleyen, içerisinde Şanlıurfa Tasavvuf Müzesi, Sakalı Şerif ve Kademi Şerif Salonu, Hz. İbrahim Peygamber Külliyesi ile Peygamberler ve Bilim Adamları Külliyesinin yer alacağı Halürrahman Projesi, Kurtuluş Müzesi Projesi ve İbrahim Tatlıses Müzesi Projesinin tanıtım videolarının sunulduğu toplantıda, katılımcılar projelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.
Şanlıurfa’nın kültürel, tarihi ve turistik alanda büyük bir potansiyel barındırdığına inandıklarını ifade eden Vali Erin, “Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, tüm insanlığın hizmetine sunulmasıyla ilgili yoğun proje geliştirmemiz inancı doğrultusunda projeler hazırladık. Turizm sektöründe büyük sıkıntının yaşandığı pandemi döneminde bile Şanlıurfa, çok daha fazla cazibe merkezi olmayı başaran illerin başında geliyor. İnsanlar, Şanlıurfa’nın tarihi turistik mekânlarını ziyaret etmeye devam ettiler. 2021 yılında sadece Göbeklitepe’yi 700 bin civarında insan ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağımızı değerlendiriyoruz. Bugün altına imza atacağımız projeler de gelecek insanların Şanlıurfa’daki bu büyük zenginliğe daha kolay erişebilecekleri ve ziyaret edebilecekleri hale getirecek çalışmaları içeriyor” dedi.
Vali Erin, şehrin tarihi geçmişi ve geleceği açısından son derece önemli olan projelere ortak akılla destek veren büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile paydaş kuruluşlara teşekkür etti.
Peygamberler şehri Şanlıurfa’da kazılan her yerden tarih fışkırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Kalesi arkasında yapılan düzenlemelerde ortaya çıkan tarihi eserlerin de turizme kazandırılacağını söyledi.
Şanlıurfa tarihiyle ilgili bugüne kadar kitaplarda ve hafızalarda olan birçok hususun, uygulanacak projelerle görsele döküleceğini dile getiren Beyazgül, “Bu çok önemli bir çalışma. Bunun, çok önemli sonuçları ortaya çıkacaktır. Görsele dökülen peygamberler ve âlimlerle ilgili çalışmanın yanında turizm destinasyonuna dâhil edilecek alanlarla Şanlıurfa hafızalara kazınacaktır. Ayrıca, turist buraya geldiğinde daha fazla kalacak ve zamanını çok daha değerli kullanacaktır. Şanlıurfa’ya büyük önem kazandıracak projelerin, şehrimize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Programda birer konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz de projelerin önemine değinerek, Şanlıurfa için hayırlı olmasını dilediler.
Tanıtımı yapılan ve uygulanması için protokolü imzalanan projeler şöyle:
Güney Turizmi projesi
Medeniyetin beşiği olan Şanlıurfa’da bulunan yapılar, Şanlıurfa’nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için büyük bir fırsat oluşturuyor. Güney turizm projesiyle tarihi alanlar modern imar planıyla yeniden şekillenecek. Proje kapsamında, Harran tarihi kent merkezi, Bazda Mağaraları, Soğmatar, Şuayp Şehri, Karahantepe ve Sefertepe gibi tarihin akışını değiştiren merkezler destinasyona alınacak.
HalilÜr Rahman projesi
Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın en önemli merkezlerinden biri olan Halilür Rahman Gölü ve çevresi çağın gereksinimlerine uygun olarak projelendiriliyor. İçerisinde Şanlıurfa Tasavvuf Müzesi, SakalI Şerif ve Kademi Şerif Salonu, Hazreti İbrahim Peygamber Külliyesi ile Peygamberler ve Bilim Adamları Külliyesinin inşa edileceği projeyle, şehre gelen turistlerin konaklama sürelerini daha verimli kullanmaları, yazılı ve sözlü kültürde yaşayan değerlerin görselleştirilmesi amaçlanıyor.
Kurtuluş Müzesi projesi
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinin izlerini her köşesinde taşıyan ve tarih boyunca birçok amaca hizmet eden bina, aslına uygun restore edilerek Kurtuluş Müzesi oluyor. Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluş hareketini başlatan 12’lerin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak için teşhir, tanzim ve uygulama projesiyle şehrin yakın tarihi bu müzede canlandırılacak.
İbrahim Tatlıses müzesi
Şanlıurfa’nın bağrından yetişmiş birçok sanatçısı bulunuyor. Bunlardan biride hiç kuşkusuz İbrahim Tatlıses, Dünya çapında Şanlıurfa’yı tanıtan sanatçı İbrahim Tatlıses’in doğduğu kâgir ev, müzeye dönüşüyor. Bu projeyle, müzik şehri olan Şanlıurfa’nın değerlerinin tanıtılması, sahip çıkılması ve yaşatılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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