Kaymakam Gölbaşı’ndan öğrencilere destek

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrencilere İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı kaynak kitap desteğinde bulundu.

Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından maddi durumu yetersiz öğrencilere yönelik açılan üniversiteye hazırlık, destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 300 öğrenciye İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı kaynak kitap desteğinde bulundu. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere üniversiteye hazırlık kitap seti yanında 15 TYT, 15 tane de AYT olmak üzere 30 adet de deneme verildi.

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Gölbaşı, birçok Avrupa ülkesini kıskandıracak sayıda genç nüfusa sahip olan ülkemizin hedeflerine ulaşmasındaki lokomotifin eğitimli bireyler olduğunu belirterek, "Ortaöğretim sonrası gençlerimizin yükseköğretimle eğitim hayatlarını taçlandırmaları için devletimiz tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Bu anlamda ilçemizde açtığımız kurslarda 17 öğretmenimiz ile 280 öğrencimize eğitim hayatlarına destek için bu kurslara devam ediyoruz" dedi.

Gölbaşı, bu çalışmaları yaparken öğrencilerin aile bütçelerine yük olmamaları için tüm faaliyetleri ücretsiz sunduklarını belirterek, "Bugün gençlerimizin bizden talebi olan kaynak kitaplarını dağıtmak için gençlerimiz ile buluştuk. Bu anlamda gençlerimize bizden talep ettikleri kitap, test ve deneme sınavlarını teslim ettik" ifadelerini kullandı. Kaymakam Aziz Gölbaşı, dün olduğu gibi bugün de yarın da eğitime destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde üniversiteye hazırlık yapan öğrencilere ücretsiz kurs verdiklerini söyleyen Eğitimci Ferit Çetiner, "Burada ailelerinin maddi durumu yetersiz olan öğrenciler kurs görüyor. Bugün de İlçe Kaymakamımız Sayın Aziz Gölbaşı kaynak kitap desteğinde bulundu. Kurumumuz ve öğrencilerimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kursa katılan öğrencilerden Neşe Ağırağaç da, "Halk Eğitimde ücretsiz olarak eğitim görüyorum. Bugün de kaymakamımız bize kitap dağıtımı yaptı. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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