Kız kardeşi ile eniştesini öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldüren zanlı, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Şubat'ta Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Kabacık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan İzzet D. ile kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (45) ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet D., üzerinde taşıdığı silahla kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar’a ateş açtı. Ağır yaralanan çift, çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çift, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan İzzet D., kurulan özel ekip tarafından kırsal Yaylak Mahallesinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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