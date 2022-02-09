Türkiye’nin birçok ilinde karlı ve soğuk hava hakim olurken Şanlıurfa’da bahar havası yaşanıyor. Kentte güneşi fırsat bilen vatandaşlar kırsal alanlar ile Balıklıgöl yerleşkesinde güzel havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken Şanlıurfa'da da karlı günlerin ardından güneşli hava etkili oldu. Kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Kırsal mahallelerde de vatandaşlar boş alanlarda güneşin keyfini çıkarıyor.

Kırsal alanda güneş keyfi yaşayan Halil Dil, "Bugün çok güzel bir güneşli hava var. Evden halıyı ve çocukları dışarı aldık çıktık. Her yerde havalar soğuk, karlı. Şanlıurfa ise çok güzel, sıcaklığı var. Biz de dedik güneşin tadını çıkartalım. Geldik burada çocukların güneşte oyun oynamalarını izliyoruz” dedi.

Güneşli havanın tadını çıkaran bir diğer vatandaş İbrahim Demir ise, “Bu gün hava sıcak, çocuklarla dışarıda oturalım dedik. Kışın ortasında sıcak havanın tadını çıkartalım dedik. Namazımızı kıldık, oturuyoruz çok şükür havalar iyidir. Daha iyi geçmesini diliyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

Ceylanpınar ilçesinden Şanlıurfa’ya hastaneye gelen Yüksel Öncel de, “Bugün hastalık dolaysıyla Şanlıurfa merkeze geldik. Ne zaman buraya gelsek mutlu ayrılıyoruz. İnşallah buradan yine mutlu şekilde ayrılacağız. Biz burada güneşin keyfini çıkartıyoruz. Elhamdülillah belediye başkanımız çalışmış, çok güzel parklar yapmışlar, biz de faydalanıyoruz, dinleniyoruz. Şanlıurfa’da yaşıyoruz, ilçeleriyle beraber güneşe doyuyoruz. Biz güneşin çocuklarıyız. Erzurum’daki kardeşlerimize, Van’daki, Kars’taki soğuk ilde olan kardeşlerimize biz Allah'tan yardım diliyoruz. Çünkü karın altında çok zor durumda yaşıyorlar. Elhamdülillah biz güllük gülistanlık içerisindeyiz. Güneşin altında yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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