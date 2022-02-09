Kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Pazar günü yaşanan olayda İzzet D. isimli şahıs, iddiaya göre miras kavgasında kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar’ı silahla vurarak öldürdü. Bugün jandarma tarafından kırsal Yaylak Mahallesi'nde yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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