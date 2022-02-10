EMİTT Fuarı’nda Haliliye Belediyesine yoğun ilgi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi, İstanbul TUYAP’da 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı.

İstanbul TUYAP’da 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) Haliliye Belediyesi de, ziyaretçilere kapılarını açtı. Şanlıurfa Valiliği Koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi EMİTT Fuarı’ndaki yer aldı. Şanlıurfa'nın tarih ve turizminin tanıtılması amacıyla yer alınan fuarda, Haliliye İlçesinde bulunan Karahantepe ve Göbeklitepe, fuara gelen ziyaretçilere tanıtıldı. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yapısı Göbeklitepe ziyaretçilerin dikkatini çekerken, standı ziyarete gelen misafirlere Şanlıurfa’nın kültürel değerleri görsellerle anlatıldı. Ziyaretçilere, İngilizce ve Türkçe gezi rehberleri, tanıtım broşürleri, kitapçıklar hediye edildi.

Öte yandan 9 Şubat günü kapılarını açan Emitt Fuarı, 12 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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