Kuş, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeyi gezerek vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip çözümler üretmeye devam ediyor.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra her gün saha ziyaretleriyle de vatandaş ve esnafla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, son olarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mahmut Birinci ve İbrahim Halil Güneş ile birlikte Hayati Harrani Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında mevcut çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kuş, taleplerini yerinde dinleyerek yerinde çözümler üretti. Başkan Kuş'u karşılayan Hayati Harrani Mahalle Muhtarı Fethi Kaya da bölgedeki durum hakkında bilgi verdi. Başkan Kuş’a yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlar, “ Başkanımızı her zaman sahada yanımızda görüyoruz. Çalışmalarından memnunuz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olup talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Kuş,” İlçemizi esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

