Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 50'nci kilometresinde yaşandı. Hakan A.'nın kullandığı 63 YA 043 plakalı otomobil ile Ahmet T.'nin kullandığı 27 AKF 004 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adile B., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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