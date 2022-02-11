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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de öğrencilere geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

İHA

Haliliye’de öğrencilere geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Haliliye Belediyesi başlattığı Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşüme destek verirken, çevre dostu bireylerin yetişmesi için anaokulu öğrencilerine sıfır atık bilincini aşılıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Türkiye’de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları da projeye dahil etmeye devam ediyor. Sıfır Atık Toplama Yarışması ile 2., 3. ve 4. sınıflardaki çocuklarda geri dönüşüm bilincinin oluşmasını sağlayan Haliliye Belediyesi, geri dönüşümü bu kez de anaokulu öğrencilerine anlatıyor. Okullarda verilen eğitim ile çocuklara çevre bilinci anlatılırken, uygulamalı videolar ve filmler izletiliyor.
Eğitim sonunda öğrenciler bitmiş pilleri okula götüreceklerini ifade ederken, öğretmenleri ise çocukların çevreye duyarlı bireyler olması için verilen eğitim dolayısıyla Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Öte yandan, çevre dostu bireylerin yetişmesi için verilen eğitimlerin periyodik program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

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