Türk ve Suriyeli iş adamları ihracat konferansında buluştu

Türk ve Suriyeli iş adamları, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen ihracat konferansında buluştu.

Şanlıurfa önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Özel bir mekanda düzenlenen konferansta, Orta Doğu'da ticaret yapmak isteyen Türk ve Suriyeli iş adamlarına ihracat fırsatları anlatıldı. Libya, Irak ve Suriye piyasalarının irdelendiği konferansta, ihracat yapmak isteyen iş adamlarına sunulan devlet teşvikleri de değerlendirildi. TürkiyeLibya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil 'Libya Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları', TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar 'Irak Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları', TürkiyeSuriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi 'Suriye Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları', Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan ise 'İhracatta Devlet Teşvikleri' konulu birer sunum yaptı.

SPARK Türkiye Proje Müdürü Ahmad AlBouchi, amaçlarının Orta Doğu'da ihracat fırsatlarını iş adamlarına anlatmak olduğunu söyledi. AlBouchi, "Bugün Avrupa Birliği'nin fonladığı proje kapsamında buradayız. Bu etkinlikte Orta Doğu bölgesinde Türkiye ve Suriyeli iş insanları arasındaki ortaklıklar ve ihracat fırsatları olarak bir buluşma gerçekleşti. Bugün burada Türkiye ve Suriye iş insanlarının Orta Doğu bölgesinde beraber ticaret yapmalarını amaçlıyoruz. Bu ticaret yoluyla Türkiye’deki ekonomiye olumlu katkı sunma peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

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