Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla devam ediyor.

Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez ağırlayan EMITT fuarında ülkeler ve şehirler turizm potansiyellerini, kültür ve turizm rotalarını, gastronomi ve müziklerini tanıtma fırsatı buluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında yerini alarak gerek tanıtımlar noktasında gerekse de yöreye özgü ikramlarla Şanlıurfa’yı her platformda tanıtmaya devam ediyor. Şanlıurfa standına olan ilgi her geçen gün artarken standa gelen ziyaretçilere Tarihi yeniden yazdıran keşif Göbeklitepe, Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülen Karahantepe, kentte kutsal olduğuna inanılan Halilür Rahman Gölü (Balıklıgöl) kazı çalışmalarının devam ettiği Urfa Kalesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırılarak Şanlıurfa turizmine kazandırılan Kızılkoyun Nekropol alanı ve Şanlıurfa’ya özgü tarihi ve turistik alanlarla ilgili broşürler dağıtıldı.

Şanlıurfa sıra gecesi kültürünün önemli icracılarından olan Zekeriya Ünlü EMITT Fuarına gelerek Şanlıurfa standını ziyaret etti. Şanlıurfa’nın her platformda tanıtılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, "İyi ki Şanlıurfalıyız” dedi.

25. EMITT Fuarı 12 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

