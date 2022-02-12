Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bin 202 adet sikke ile İbranice yazılı yazıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, istihbarı çalışma neticesinde, Haliliye ilçesindeki bir ikamette 2 şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amaçlı müşteri aradıkları yönünde ihbarı değerlendirdi. Alıcı gibi şahıslarla iletişime geçen ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 202 adet sikke, 1 adet İbranice yazılı tarihi kitap, 108 adet eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan objeler, 1 adet parşömen yazıt, 1 adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü olan vazo, bir adet eski dönemlere ait değeri olduğu değerlendirilen seramik kase ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.