Sokakta tartıştığı kişi tarafından öldürüldü



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da, yaya olarak evine gitmekte olan Mustafa Akçabay (35), sokakta tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Beykapısı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine gitmekte olan Mustafa Akçabay, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Akçabay´a ateş etti. Silah seslerine duyan vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akçabay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçabay´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-12 20:12:56



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