Karbel Karaköprüspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.80 Emre Yıldırım), Ahmet Mummin, Fevzi, Kağan

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan Doğukan, Berkay, Erçağ (Dk.79 Umut), Ramazan, Caner, Orhan, Turgay (Dk.89 Emre Yıldırm), Muharrem (Dk.63 Ufuk), Hüseyin (Dk.89 Mertkan), Koray

SARI KARTLAR: Barış Şen, Emre Aydın (Karbel Karaköprüspor) - Ramazan, Ufuk, Taylan (Büyükçekmece Tepecikspor)

GOLLER: Dk.67 Hüseyin, Dk.77 Erçağ, Dk.90 Ufuk, (Büyükçekmece Tepecik Spor)

Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-0 mağlup oldu.

67'inci dakikada Berkan´ın pasıyla kale önünde buluşan Hüseyin´in sert vuruşu filelere gitti: 0-1.

77´nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erçağ'ın sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.

90´ıncı dakikada Koray'ın ortasına iyi yükselen Ufuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-13 15:09:09



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