Karbel Karaköprüspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.80 Emre Yıldırım), Ahmet Mummin, Fevzi, Kağan
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan Doğukan, Berkay, Erçağ (Dk.79 Umut), Ramazan, Caner, Orhan, Turgay (Dk.89 Emre Yıldırm), Muharrem (Dk.63 Ufuk), Hüseyin (Dk.89 Mertkan), Koray
SARI KARTLAR: Barış Şen, Emre Aydın (Karbel Karaköprüspor) - Ramazan, Ufuk, Taylan (Büyükçekmece Tepecikspor)
GOLLER: Dk.67 Hüseyin, Dk.77 Erçağ, Dk.90 Ufuk, (Büyükçekmece Tepecik Spor)
Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-0 mağlup oldu.
67'inci dakikada Berkan´ın pasıyla kale önünde buluşan Hüseyin´in sert vuruşu filelere gitti: 0-1.
77´nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erçağ'ın sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.
90´ıncı dakikada Koray'ın ortasına iyi yükselen Ufuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-02-13 15:09:09
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