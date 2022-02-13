Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'da, 18 iş yerine düzenlenen operasyonda 'tefecilik' iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 18 iş yerine 'tefecilik' yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Arama yapılan iş yerlerinde; çok sayıda farklı pos cihazı, kredi kartı, tapu, çek defterleri ile evrak ele geçirildi. Malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı 11 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-13 15:14:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.