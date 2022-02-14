Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da,Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında halen görevde bulunan doktor, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu daha önce FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen bazıları aktif görevde bulunan doktor, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-02-14 13:03:20



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