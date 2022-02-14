Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.’yı gözaltına aldı. Zanlılar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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