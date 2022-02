Baydilli saha mesaisini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde Seyrantepe Mahallesinde yaptığı alan gezisiyle başlayarak mahalledeki sorunları yerinde tespit etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde yaptığı alan gezilerini sürdürüyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine ilçenin en yeni ve nüfus olarak en büyük mahallesi olan Seyrantepe’de başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi.

Baydilli’ye alan gezisinde Karaköprü Belediyesi Meclis Başkanvekili Şıh Müslüm Korkmaz, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Mahallede yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyen Baydilli, sorunların bir an önce giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Karaköprü’ye en iyi hizmeti sunmak için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Baydilli, tüm mahalleleri adım adım gezerek sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Baydilli, "Meclis Başkanvekilimiz, başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp ilçemizin en genç yerleşkesi olan Seyrantepe mahallemizde sokakları adım adım dolaştık. Seyrantepe Mahallemiz son açıklanan verilere göre 32 bin 706 kişi ile en fazla nüfusa sahip mahallemiz oldu. Tabi nüfus arttıkça ihtiyaçlar ve talepler de artış gösteriyor. Biz de bu talepleri karşılamak adına erkenden çıkıp geziyoruz, vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sorunları inceleyip istişare ediyoruz ve eksikleri tespit ediyoruz. Bizim tek işimiz Karaköprü’yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Seyrantepe Mahallemize de bugüne kadar güzel hizmetler kazandırdık ancak her gün büyüyen bir mahalleye daha fazla hizmet etmemiz gerekiyor. Biz de ekibimizle, personelimizle hizmetin en iyisini sunmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.

