Şanlıurfa’da terör operasyonu: 13 gözaltı

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Şanlıurfa’da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Viranşehir, Suruç, Bozova, Ceylanpınar ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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