Portakal yüklü tır devrildi

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Şanlıurfa’da portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken içerinde bulunan portakal kasaları ise yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa Mardin karayolunun 47’nci kilometresi Dağyanı bölgesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33BPC 52 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralanırken içerisinde bulunan portakal kasaları yola saçıldı. Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan portakallar ise çağrılan başka bir tıra yüklenerek götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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