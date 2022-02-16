Ali LEYLAK\/\u015eANLIURFA, (DHA)-\u00a0\u015eANLIURFA\u00b4da hakk\u0131nda doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k su\u00e7undan kesinle\u015fmi\u015f 14 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131 bulunan ve tan\u0131nmamak i\u00e7in s\u00fcrekli\u00a0k\u0131l\u0131k\u00a0de\u011fi\u015ftirdi\u011fi belirtilen\u00a0firari \u015e.D., jandarma ekiplerince\u00a0yakaland\u0131.\u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k su\u00e7undan hakk\u0131nda kesinle\u015fmi\u015f 14 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131 bulunan \u015e.D. nin Karaali Mahallesi nde sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Yakalanmamak i\u00e7in s\u00fcrekli k\u0131l\u0131k de\u011fi\u015ftirdi\u011fi de \u00f6\u011frenilen \u015f\u00fcphelinin\u00a0sakland\u0131\u011f\u0131 eve jandarma ekipleri taraf\u0131ndan\u00a0operasyon d\u00fczenledi. Jandarman\u0131n geldi\u011fini g\u00f6ren \u015e.D., operasyon esnas\u0131nda evden ka\u00e7t\u0131. Jandarma ekiplerinin takibi\u00a0sonucu \u015e.D., yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen \u015e.D., i\u015flemleri yap\u0131lmak \u00fczere karakola\u00a0g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\u00a0DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-\u015eanl\u0131urfa Ali LEYLAK2022-02-16 20:03:38