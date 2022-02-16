Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi

Son zamanlarda yüksek elektrik faturalarıyla gündeme gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., bu defa bir köy camisini elektrik borcu nedeniyle icraya verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi Camisi'ni elektrik borcu nedeniyle icraya verdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mil DiyanetSen İlçe Başkanı Ebubekir Çilenti, camilerin ısıtmasoğutma ve tüm enerji giderlerinin genel bütçeden ödenmesi gerektiğini belirtti. Çilenti, ''Enerji Bakan Yardımcısı ve EPDK Başkan Yardımcısı ile görüşmeler yaptık. Ayrıca ödenmesi güç, yüklü faturaların görevli hocalarımızı zor durumda bırakacağını, hocalarımızın cemaat, müftülük ve elektrik tedarik şirketleri ile karşı karşıya geleceğini ifade ettik. Hatta camilerin enerjilerinin kesilebileceğini de söyledik. Maalesef biz haklı çıktık ve sonunda bu da oldu: Siverek ilçemizin Bayırözü Köyü Camiinin ısıtma sayacı faturası icralık oldu, cami ve cemaati enerjinin kesilmesiyle karşı karşıya kaldı. Bir kez daha söylüyoruz: Camiler devlet kurumudur ve devleti yönetenler diğer kamu kurumlarının enerji giderlerini ödedikleri gibi, camilerin de ısıtma ve soğutmada kullanılan tüm enerji giderlerini (elektrik, kömür, doğalgaz vb.) genel bütçeden ödemelidir'' diye konuştu

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