Şanlıurfa’da gençler buğday tanesi oyununu sahneledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe Nefes" sanat sergisi ile Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı "Yunus Emre: Buğday Tanesi" adlı oyun Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluştu.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonunda tiyatro öncesi açılışı yapılan sergide, KAGEM İstanbul Şubesi bünyesinde eğitim verilen öğrencilerin yapmış oldukları mozaik, ebru, katı’ sanatı, hat, tezhip ve minyatür türlerindeki eserler katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergide, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop’un da Ortaköy’de Tan Vakti, Masumiyet ve Veda adlı eserleri yer aldı. Serginin ardından Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı "Yunus Emre: Buğday Tanesi" adlı oyun sahnelendi. Etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Beyazgül, ”Göreve başladığımız günden bu yana kadına ve gençliğe çok fazla önem verdik. Kadın destek ve eğitim merkezlerimizde kadınlar hayatın içinde yer alarak kendi ayakları üzerinde durmaktadırlar. Üreterek aile ekonomilerine destek sağlamaktadırlar. Çocuklarımızda, gençlerimizde olan sevgi dilinin tüm dünyaya hâkim olması gerekiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde kadınlarımızın çocuklarımızın vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa o yönde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop ise Şanlıurfa’nın kahramanlarını yâd etti. Kentin manevi atmosferinin kendisini etkilediğini belirten Şentop Şanlıurfa gibi kadim bir kentte olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

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