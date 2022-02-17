Baydilli proje çalışmalarını inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye kazandırılan ve çalışmaları devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve Narlıkuyu semt pazarı çalışmalarını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezerek incelemelerini sürdürüyor. Baydilli sabah mesaisine Esentepe Mahallesinde başlayıp sokak sokak gezdikten sonra ilçeye kazandırılacak olan projelerin inşaat çalışmalarını inceledi. Baydilli Doğukent Mahallesinde yapımı süren yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve Narlıkuyu Mahallesindeki semt pazarı inşaatlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Önce 6 bin metrekare alan üzerine yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu ziyaret eden Başkan Baydilli yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi alırken, havuzun en kısa sürede bitirilip hizmete sunulması için çalışmaların artırılmasını istedi. Daha sonra Narlıkuyu Mahallesine kazandırılacak olan semt pazarı inşaatını da ziyaret eden Başkan Baydilli buradaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Baydilli, ilçeyi kalkındırmak adına yeni projeleri hayata geçirdiklerini ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Baydilli, “Ekibimizle birlikte sabah gezilerimizle sorunları inceleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bugün de sabah gezimizin ardından inşaatı devam eden projelerimizi inceledik. 2 bin 500 metrekare alan üzerindeki Narlıkuyu semt pazarımızda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve açılışını gerçekleştireceğiz. Yarı olimpik kapalı havuzumuzda da çalışmalar devam ediyor. İnşallah havuzumuz da çok kısa süre sonra tamamlanacak ve yapacağımız açılışla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biz ilçemizi gezmeye, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Doğukent Mahallesine kazandırılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı 5 bin metrekaresi açık alan olmak üzere 6 bin metrekare alanda yapılırken, Narlıkuyu semt pazarı da 2500 metrekare kapalı alan üzerinde inşa ediliyor.

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