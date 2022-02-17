Başkan Kuş park çalışmalarını yerinde inceledi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akşemsettin mahallesinde merhum Mustafa Korkmaz ismini taşıyan ve yapım çalışmaları devam eden park alanını yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ilçede yeşil alan sayısını artırmak için, Akşemsettin Mahallesinde 2 ayrı bölümden oluşan toplamda 5 dönümlük yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Akşemsettin Mahallesi 1526. sokakta yan yana olan engebeli alanın değerlendirilip parka dönüştürülmesi talimatı sonrası ekipler, hızlı bir şekilde yapım çalışmalarını sürdürüyor. Alanda sürdürülen çalışmaları beraberinde Meclis Üyesi Ahmet Çoban ve Mahalle Muhtarı Tayyip Teber İzol’la birlikte inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Kuş, Merhum Mustafa Korkmaz ismini taşıyan parkı, kısa süre içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Kuş, ''Akşemsettin Mahallemize Meclis Üyelerimiz ve Muhtarımız ile yapılmakta olan çalışmaları incelemek üzere geldik. Akşemsettin mahallemize çok güzel bir park kazandırıyoruz. Bölge itibariyle alan sıkıntısı olan bir mahallemiz. Vatandaşlarımızın bizlerden talebi vardı. Biz de engebeli ve moloz yığınlarıyla dolu olan bu alanda çalışma başlattık. Bunun için de zor dediler. Ama çok şükür bitirme aşamasına getirdik. Allah Rahmet eylesin Meclis Üyemiz Mustafa Korkmaz’ı bir süre önce kaybetmiştik ve onun adını yaşatma adına bu parkımıza onun adını verdik. İnşallah kısa süre içinde yapımını tamamlayıp, bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Mahalle Muhtarı Tayyip Teber İzol ve Meclis Üyesi Ahmet Çoban ve bölge sakinleri, Başkan Kuş’a teşekkür edip, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.